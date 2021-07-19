В Киеве изменили парковочные зоны, они уже отображены на картах в приложении Киев цифровой. Самую дорогую из них, в который парковка стоит 35 гривен в час (280 гривен 8 часовой рабочий день) расширили почти вдвое.

В Киеве утвердили новые парковочные зоны для автомобилей. В новой версии расширилась зона с самым дорогим тарифом, сообщил в Facebook заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Константин Усов.

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Парковочные зоны в Киеве пересмотрели впервые за 10 лет. Новые границы зон определяла компания А + С Украина на основе данных GPS-статистики и разумной мобильности сервиса Tomtom Move O / D. Отмечается, что новые зоны уже отображены на картах в приложении Киев Цифровой.

В новой версии расширилась самая дорогая центральная парковочная зона и сократилась вторая, которая охватывает возле центра:

Зона I (центр Киева, 35 грн / час): расширяется с 66 до 224 парковочных площадок;

Зона II (прецентр Киева, 25 грн / час): уменьшается с 247 до 123 парковочных площадок, однако несколько расширяется географически: присоединяются Сырец, часть Голосеево, Гидропарка, Демиевки и Левобережный деловой центр.

Зона III (спальные районы с наименьшим трафиком, 5 грн / час).

Также образуются "острова" зоны I внутри зоны II. Парковка по 35 грн / час установлена районах Караваевых дач, радиорынка и частично Демеевской площади.

В свою очередь, "островки" в спальных районах получила зона II. За 25 грн / час парковка будет возле рынков "Троещина", "Лесной", авторынка, станции метро Лесная и музея Пирогово.

"Введение платной парковки в ключевых местах концентрации спроса на поездки позволяет уменьшить количество поездок на авто, осуществляемых в центр, и стимулировать перераспределение в использовании других режимов перемещения. Также уменьшается перепробег авто в центре – время, проведенное в поисках места для парковки", – заявили в пресс-службе КГГА.

Для сравнения, так выглядели парковочные зоны до обновления: