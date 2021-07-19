У Києві змінили паркувальні зони, вони вже відображені на картах в додатку Київ Цифровий. Найдорожчу з них, у який паркування коштує 35 гривень за годину (280 гривень 8 годинний робочий день) розширили майже удвічі.

У Києві затвердили нові паркувальні зони для автомобілів. У новій версії розширилася зона з найдорожчим тарифом, повідомив в Facebook заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

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Паркувальні зони в Києві переглянули вперше за 10 років. Нові кордони зон визначала компанія А + С Україна на основі даних GPS-статистики і розумною мобільності сервісу Tomtom Move O / D. Відзначається, що нові зони вже відображені на картах в додатку Київ Цифровий.

У новій версії розширилася найдорожча центральна паркувальна зона і скоротилася друга, яка охоплює біля центру:

Зона I (центр Києва, 35 грн / год): розширюється з 66 до 224 паркувальних майданчиків;

Зона II (прецентр Києва, 25 грн / год): зменшується з 247 до 123 паркувальних майданчиків, однак кілька розширюється географічно: приєднуються Сирець, частина Голосієво, Гідропарку, Деміївки і Лівобережний діловий центр.

Зона III (спальні райони з найменшим трафіком, 5 грн / год).

Також утворюються "острова" зони I всередині зони II. Парковка по 35 грн / год встановлена районах Караваєвих дач, радіоринку і частково Деміївської площі.

У свою чергу, "острівці" в спальних районах отримала зона II. За 25 грн / год парковка буде біля ринків "Троєщина", "Лісовий", авторинку, станції метро Лісова і музею Пирогово.

"Введення платного паркування в ключових місцях концентрації попиту на поїздки дозволяє зменшити кількість поїздок на авто, що здійснюються в центр, і стимулювати перерозподіл у використанні інших режимів переміщення. Також зменшується перепробіг авто в центрі - час, проведений в пошуках місця для паркування", - заявили в прес-службі КМДА.

Для порівняння, так виглядали паркувальні зони до поновлення: