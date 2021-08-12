Суд установил, что запись с видеорегистратора с просроченным сертификатом соответствия не может быть доказательством нарушения.

Инспекторы по парковке оштрафовали водителя за нарушение правил парковки. Водитель не согласился с действиями инспекторов и обжаловал постановление в суде.

Читайте также: Где дешевле парковать авто в центре Киева: какой штраф меньше

В иске водитель отмечал что видеозапись нарушения осуществлялась на видеорегистратор, у которого отсутствует действующий сертификат соответствия.

Во время рассмотрения дела суд истребовал в инспекции по парковке сертификат соответствия на прибор, которым осуществлялась видеофиксация.

По требованию суда инспекция по парковке предоставила сертификат соответствия на прибор. Сертификат выдан органом оценки соответствия ООО "Орган по сертификации "ПромСтандарт". Однако, детально изучив данный документ, суд исследовал, что действие данного Сертификата соответствия на момент фиксации нарушения закончилось.

А именно, видеофиксация вероятного нарушения была совершена 24 декабря, а действие сертификата соответствия закончилось 12 декабря этого же года. То есть на момент осуществления видеофиксации сертификат соответствия на прибор не был действующим.

С учетом окончания срока действия Сертификата соответствия на видеорегистратор, суд признал сделанные на таком приборе видеозаписи не допустимыми доказательствами по делу. По результатам рассмотрения дела суд отменил штраф за нарушение правил парковки (Решение от 05.08.5021 по делу №461/1185/20).