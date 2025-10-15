Чому ростуть продажі вживаних авто зі США

За дев’ять місяців 2025 року українці придбали понад 37,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі Сполучених Штатів Америки, повідомляє Укравтопром. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Перевага за електромобілями

Найбільшу частку серед імпортованих авто зі США склали електромобілі — 43%. Ще 41% припадає на бензинові авто, 8% — на гібриди, 5% — на дизельні моделі, а 3% — на автомобілі, обладнані ГБО.

Середній вік таких автомобілів, які цього року поповнили український автопарк, становить 5,6 року.

ТОП-5 найпопулярніших “американців” в Україні

Tesla Model Y — 5301 од. Tesla Model 3 — 4520 од. Ford Escape — 2660 од. Nissan Rogue — 1892 од. Jeep Cherokee — 1879 од.

Домінування Tesla пояснюється стабільно високим попитом на електромобілі, відносно доступною вартістю після відновлення та пільгами на ввезення таких авто.

Які перспективи

Зараз ввезення електромобілів вигідне через значні митні пільги. З початку 2026 року заплановано їх скасування. Якщо податки на електромобілі піднімуть до одного рівня зі звичайними авто, то ринок електричних авто значно зменшиться.