Скільки коштує BMW X5 на аукціоні США: актуальні ціни

Середня вартість автомобіля BMW X5 в кузові F15 (2016-2018 роки випуску), придбаного на американському аукціоні США, ще нещодавно була на рівні 8000 доларів.
BMW X5 в кузові F15 (2016-2018 роки випуску)

Сергій Матусяк
21 вересня, 10:21
Ціна на BMW X5 на американських аукціонах, таких як Copart чи IAAI, залежить від багатьох факторів, які можна умовно поділити на дві групи: фактори, що впливають на саму аукціонну ставку, та додаткові витрати, які формують кінцеву ціну автомобіля "під ключ" в Україні.

BMW X5 — це дуже затребуваний кросовер, тому конкуренція на торгах за нього висока, що часто піднімає ціну.

Середня ціна в травні 2025 року становила близько 8000 доларів, а влітку – $8300, повідомляє ресурс аналітики цін на аукціонах США AutoAstat.

Цікаво, що на півночі США ці кросовери оцінюють набагато дешевше. Наприклад, в Північній Дакоті середня ціна BMW X5 в кузові F15 – близько п’яти тисяч доларів.

Власне ціна, за яку ви купуєте автомобіль на аукціоні, залежить від наступних характеристик лота:

Звичайно, ціна, яку ви бачите на аукціоні, є лише початковою точкою. Кінцева вартість BMW X5 "під ключ" значно перевищить аукціонну ставку через витрати на послуги посередника, дорогу, розмитнення та ремонт.

BMW X5 покоління F15 (2016-2018 років), імпортований зі США в Україну, має низку специфічних відмінностей та особливостей порівняно з автомобілями, офіційно проданими в Європі. Вони стосуються як технічних, так і експлуатаційних аспектів.

  • Оптика: помаранчеві бічні габарити (side markers) в передніх фарах і бампері. Це обов'язкова вимога законодавства США. В європейських моделях вони відсутні.
  • Одиниці вимірювання: Панель приладів відображає швидкість у милях (MPH), а показання температури — у Фаренгейтах. Для адаптації в Україні потрібна програмна "прошивка" (перекодування).
  • Навігаційна система iDrive початково не містить карт України та Європи. Для коректної роботи її необхідно оновити та встановити відповідні карти.
  • Радіо: FM-радіо американського стандарту працює з непарними частотами (наприклад, 101.5, 102.7). Більшість європейських станцій використовують парні частоти, що вимагає перепрошивки радіомодуля.

Двигуни та комплектації: Найбільш поширеними бензиновими версіями зі США є xDrive35i (3.0-літровий турбований двигун N55) та xDrive50i (4.4-літровий V8). Також трапляються дизельні xDrive35d та плагін-гібридні xDrive40e. Деякі моделі можуть бути з заднім приводом (sDrive), що є рідкістю для європейського ринку.

В цілому, BMW X5 2016-2018 років, привезений зі США, є привабливим варіантом за рахунок нижчої ціни. Однак він вимагає ретельної перевірки історії та додаткових вкладень у ремонт та адаптацію.

