Сколько стоит BMW X5 на аукционе США: актуальные цены

Цена на BMW X5 на американских аукционах, таких как Copart или IAAI, зависит от многих факторов, которые можно условно разделить на две группы: факторы, влияющие на саму аукционную ставку, и дополнительные расходы, которые формируют конечную цену автомобиля “под ключ” в Украине.

BMW X5 - это очень востребованный кроссовер, поэтому конкуренция на торгах за него высокая, что часто поднимает цену.

Средняя цена в мае 2025 года составляла около 8000 долларов, а летом – $8300, сообщает ресурс аналитики цен на аукционах США AutoAstat.

Интересно, что на севере США эти кроссоверы оценивают намного дешевле. Например, в Северной Дакоте средняя цена BMW X5 в кузове F15 – около пяти тысяч долларов.

Собственно цена, за которую вы покупаете автомобиль на аукционе, зависит от следующих характеристик лота:

Конечно, цена, которую вы видите на аукционе, является лишь начальной точкой. Конечная стоимость BMW X5 "под ключ" значительно превысит аукционную ставку из-за расходов на услуги посредника, дорогу, растаможку и ремонт.

BMW X5 поколения F15 (2016-2018 годов), импортирован из США в Украину, имеет ряд специфических отличий и особенностей по сравнению с автомобилями, официально проданными в Европе. Они касаются как технических, так и эксплуатационных аспектов.

Оптика: оранжевые боковые габариты (side markers) в передних фарах и бампере. Это обязательное требование законодательства США. В европейских моделях они отсутствуют.

Единицы измерения: Панель приборов отображает скорость в милях (MPH), а показания температуры - в Фаренгейтах. Для адаптации в Украине нужна программная "прошивка" (перекодировка).

Навигационная система iDrive изначально не содержит карт Украины и Европы. Для корректной работы ее необходимо обновить и установить соответствующие карты.

Радио: FM-радио американского стандарта работает с нечетными частотами (например, 101.5, 102.7). Большинство европейских станций используют четные частоты, что требует перепрошивки радиомодуля.

Двигатели и комплектации: Наиболее распространенными бензиновыми версиями из США являются xDrive35i (3.0-литровый турбированный двигатель N55) и xDrive50i (4.4-литровый V8). Также встречаются дизельные xDrive35d и плагин-гибридные xDrive40e. Некоторые модели могут быть с задним приводом (sDrive), что является редкостью для европейского рынка.

В целом, BMW X5 2016-2018 годов, привезенный из США, является привлекательным вариантом за счет более низкой цены. Однако он требует тщательной проверки истории и дополнительных вложений в ремонт и адаптацию.