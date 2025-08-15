Сколько стоит привезти в Украину "биток" с Аляски

Доставка автомобиля из штата Аляска значительно отличается от транспортировки с континентальной части США, поэтому будет значительно дороже, чем с континентальной части США.

Основная проблема заключается в логистике: с Аляски нет прямых маршрутов в Европу. Это означает, что автомобиль сначала нужно перевезти на один из крупных портов на западном побережье США, чаще всего в Сиэтл (Seattle).

Кстати какие целые авто можно купить в США за 25 долларов

Что можно купить в Аляске

Аукцион Copart имеет на Аляске отделение в Анкоридже, а аукцион ИААИ – в Василле. Там продается не очень много битых автомобилей. Исходя из климата региона, среди населения популярны в основном большие пикапы и внедорожники. В частности, часто продаются Ford F150, Chevrolet Silverrado, RAM 1500, GMC Sierra. В них двигатели с огромным объемом – от 3,5 до 5,7 литра. Поэтому в Украину такие авто везти невыгодно – слишком большие суммы придется заплатить за растаможку. Посчитайте сами на нашем калькуляторе растаможки.

Площадка аукциона Copart в Анкоридже. Фото Copart

Также интересно какой компактный кроссовер стоит в США 2000 долларов в США

Как происходит доставка авто с Аляски

Процесс доставки в европейские порты усложнен, поэтому к стоимости доставки добавляются дополнительные этапы:

Доставка по суше с аукциона в порт Аляски: Автомобиль нужно доставить с аукциона в один из локальных портов. Морской фрахт с Аляски до Сиэтла: Это основной дополнительный этап. Стоимость такой перевозки может составлять от 1000 до 1500 долларов и даже больше, в зависимости от размера авто. Таможенные процедуры и перегрузки: В Сиэтле автомобиль нужно перегрузить на судно, которое направляется в Европу. Это добавляет еще один слой портовых сборов и платы за обработку. Морской фрахт из Сиэтла в Клайпеду или Черноморск: После всех предыдущих этапов начинается стандартная доставка через Тихий и Атлантический океаны, что занимает больше времени и стоит дороже, чем доставка с Восточного побережья.

Ориентировочная стоимость

Общая стоимость доставки поврежденного автомобиля из Аляски в Клайпеду может составлять от 3000 до 5000 долларов и выше. Это значительно дороже, чем доставка из большинства других штатов США. Поэтому, если вы ищете экономичный вариант, стоит рассматривать аукционы, расположенные ближе к портам Восточного побережья.