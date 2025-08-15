Скільки коштує привезти в Україну "биток" з Аляски

Доставка автомобіля зі штату Аляска значно відрізняється від транспортування з континентальної часини США, тож буде значно дорожчою, ніж з континентальної частини США.

Основна проблема полягає в логістиці: з Аляски немає прямих маршрутів до Європи. Це означає, що автомобіль спочатку потрібно перевезти на один із великих портів на західному узбережжі США, найчастіше в Сіетл (Seattle).

До речі які цілі авто можна купити у США за 25 доларів

Що можна купити в Алясці

Аукціон Copart має на Алясці відділення в Анкориджі, а аукціон ІААІ – у Васіллі Там продається не дуже багато битих автомобілів. Виходячи з клімату регіону,серед населення популярні в основному великі пікапи та позашляховики. Зокрема, часто продаються Ford F150, Chevrolet Silverrado, RAM 1500, GMC Sierra. В них двигуни з величезним об’ємом – від 3,5 до 5,7 літра. Тож в Україну такі авто везти невигідно – надто великі суми доведеться сплатити за розмитнення. Порахуйте самі на нашому калькуляторі розмитнення.

Майданчик аукціону Copart у Анкориджі. Фото Copart

Також цікаво який компактний кросовер коштує у США 2000 доларів

Як відбувається доставка авто з Аляски

Процес доставки до європейських портів ускладнений, тож до вартості доставки додаються додаткові етапи:

Доставка по суші з аукціону до порту Аляски: Автомобіль потрібно доставити з аукціону до одного з локальних портів. Морський фрахт з Аляски до Сіетла: Це основний додатковий етап. Вартість такого перевезення може становити від 1000 до 1500 доларів і навіть більше, залежно від розміру авто. Митні процедури та перевантаження: У Сіетлі автомобіль потрібно перевантажити на судно, яке прямує до Європи. Це додає ще один шар портових зборів та плати за обробку. Морський фрахт з Сіетла до Клайпеди чи Чорноморська: Після всіх попередніх етапів починається стандартна доставка через Тихий і Атлантичний океани, що займає більше часу і коштує дорожче, ніж доставка зі Східного узбережжя.

Орієнтовна вартість

Загальна вартість доставки пошкодженого автомобіля з Аляски до Клайпеди може становити від 3000 до 5000 доларів і вище. Це значно дорожче, ніж доставка з більшості інших штатів США. Тому, якщо ви шукаєте економічний варіант, варто розглядати аукціони, розташовані ближче до портів Східного узбережжя.