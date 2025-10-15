Почему растут продажи подержанных авто из США

Tesla Model Y
За девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Соединенных Штатов Америки, сообщает Укравтопром. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте также: Сколько стоит BMW X5 на аукционе США: актуальные цены
Преимущество за электромобилями
Наибольшую долю среди импортируемых авто из США составили электромобили - 43%. Еще 41% приходится на бензиновые авто, 8% - на гибриды, 5% - на дизельные модели, а 3% - на автомобили, оборудованные ГБО.
Средний возраст таких автомобилей, которые в этом году пополнили украинский автопарк, составляет 5,6 года.
ТОП-5 самых популярных “американцев” в Украине
- Tesla Model Y - 5301 ед.
- Tesla Model 3 - 4520 ед.
- Ford Escape - 2660 ед.
- Nissan Rogue - 1892 ед.
- Jeep Cherokee - 1879 ед.
Доминирование Tesla объясняется стабильно высоким спросом на электромобили, относительно доступной стоимостью после восстановления и льготами на ввоз таких авто.
Какие перспективы
Сейчас ввоз электромобилей выгоден из-за значительных таможенных льгот. С начала 2026 года запланирована их отмена. Если налоги на электромобили поднимут до одного уровня с обычными авто, то рынок электрических авто значительно уменьшится.