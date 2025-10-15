Почему растут продажи подержанных авто из США

За девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Соединенных Штатов Америки, сообщает Укравтопром. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Сколько стоит BMW X5 на аукционе США: актуальные цены

Преимущество за электромобилями

Наибольшую долю среди импортируемых авто из США составили электромобили - 43%. Еще 41% приходится на бензиновые авто, 8% - на гибриды, 5% - на дизельные модели, а 3% - на автомобили, оборудованные ГБО.

Средний возраст таких автомобилей, которые в этом году пополнили украинский автопарк, составляет 5,6 года.

ТОП-5 самых популярных “американцев” в Украине

Tesla Model Y - 5301 ед. Tesla Model 3 - 4520 ед. Ford Escape - 2660 ед. Nissan Rogue - 1892 ед. Jeep Cherokee - 1879 ед.

Доминирование Tesla объясняется стабильно высоким спросом на электромобили, относительно доступной стоимостью после восстановления и льготами на ввоз таких авто.

Какие перспективы

Сейчас ввоз электромобилей выгоден из-за значительных таможенных льгот. С начала 2026 года запланирована их отмена. Если налоги на электромобили поднимут до одного уровня с обычными авто, то рынок электрических авто значительно уменьшится.