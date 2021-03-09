Світові ціни на нафту за 4 місяці зросли на 81%. В Україні Оптові ціни на пальне за цей же період додали 30-34%. В середньому по країнах Євросоюзу зростання 28-33%, а ціни на українських АЗС збільшились лише на 17-18%.

По прогнозам експертів паливного ринку найближчим часом варто очікувати зростання цін на автомобільне пальне. Не врятує від цього і держрегулювання.

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"Начебто зрозуміло, що на бензоколонках далі буде тільки зростання, тому що ще навіть не надолужили те, що вже відбулося. А потім залишиться лише сподіватися, що нафта не буде повзти далі. (А повзти буде: ОПЕК з Росією, Казахстаном та іншими (країним – прим. ред.) не ОПЕК минулого тижня пролонгували обмеження по видобутку, всупереч очікуванням)", - пише на своїй сторінці у соцмережі директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"Не зрозуміло це тільки українським чиновникам. Прем'єр Шмигаль і міністр економіки Петрашко другий тиждень уламують власників автозаправних мереж ... знизити ціни. Вже пройшли "профілактичні" зустрічі в АМКУ. Як "крок назустріч" Кабмін презентував розпорядження про нові перевірки, спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком", - повідомляє Сергій Куюн.

Проте, на думку експерта, боротьба з нелегальним ринком нафтопродуктів, навпаки, призведе до ще більшого росту цін. За його словами вартість пального на АЗС найближчим часом повинна зрости, аби компенсувати зростання оптових цін. Отже, варто очікувати збільшення цін, щонайменше, на 10-15%.