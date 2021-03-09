Мировые цены на нефть за 4 месяца выросли на 81%. В Украине Оптовые цены на топливо за этот же период прибавили 30-34%. В среднем по странам Евросоюза рост 28-33%, а цены на украинских АЗС увеличились лишь на 17-18%.

По прогнозам экспертов топливного рынка в ближайшее время стоит ожидать роста цен на автомобильное топливо. Не спасет от этого и госрегулирование.

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"Вроде понятно, что на бензоколонках дальше будет только рост, так как еще даже не наверстали то, что уже произошло. А потом останется только надеяться, что нефть не будет ползти дальше. (А ползти будет: ОПЕК с Россией, Казахстаном и другими на прошлой неделе не пролонгировали ограничения по добыче, вопреки ожиданиям)", – пишет на своей странице в соцсети директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Непонятно это только украинским чиновникам. Премьер Шмыгаль и министр экономики Петрашко вторую неделю уламывают владельцев автозаправочных сетей ... снизить цены. Уже прошли "профилактические" встречи в АМКУ. Как "шаг навстречу" Кабмин выдал распоряжение о новых проверках, направленных на борьбу с нелегальным рынком", – сообщает Сергей Куюн.

Однако, по мнению эксперта, борьба с нелегальным рынком нефтепродуктов, наоборот, приведет к еще большему росту цен. По его словам стоимость топлива на АЗС в ближайшее время должна возрасти, чтобы компенсировать рост оптовых цен. Так что следует ожидать увеличения цен минимум на 10-15%.