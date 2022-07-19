Українські блогери з каналу SRT розповіли переваги та недоліки «лупатого» WRX.

Один з найбільш легендарних автомобілів на українському ринку – Subaru Impresa WRX. Особливо він запам’ятався у другому поколінні, яке випускалось у 2000 – 2007 роках. Завдяки круглим фарам, які після двох рестайлінгів ставали більш овальними та витягнутими, машина була дуже впізнаваною.

В 2022 році він не втратив своїх головних переваг – крутого повного приводу, мотора у двісті з лишком «конячок» та чотиридверного кузова седан. Натомість вцілілі екземпляри мають поміняні деталі, які швидко зношуються та доступну ціну – в 5-8 тисяч доларів.

До речі в Британії відновили виробництво Subaru Impreza

Варіант з шильдиком STi – це не завжди справжня STi. Такі машини вже безкомпромісно спортивні, під капотом від 265 до 330 к.с., 6-ступенева МКП замість 5-ступеневої, але зовні мало відрізняються від Impresa WRX. Тому продавці часто клеять шильдик STi на звичайні WRX. Це має додати автомобілю вартості, але «вирахувати» підробку досить легко.

За що цінять Subaru Impresa WRX – то це за можливість тюнінгу. Машину можна переробити на ралійне авто, кільцеве, драг-рейсер тощо. Двигун «розганяють» до неймовірної потужності, підвіску та гальма переробляють, зовнішній тюнінг має неймовірну кількість варіантів. Це не робить машину більш витривалою, але вона дозволяє проводити над собою будь-які експерименти.

Втім, навіть без тюнінгу це авто витисне з господаря багато грошей. Адже їздити на ній спокійно неможливо, двигун та інші агрегати знаходяться під постійним максимальним навантаженням. Навіть надійна японська техніка не витримує таких режимів експлуатації, тож деталі виходять з ладу, і їх потрібно ремонтувати. А коли вже власнику набридає по третьому колу «капіталити» мотор, він його продає.

Але головна причина популярності Impresa WRX серед справжніх водіїв – емоції, які вона здатна дарувати за кермом.

Більше про Subaru Impresa WRX – у відео від SRT: