Украинские блоггеры из канала SRT рассказали преимущества и недостатки «пучеглазого» WRX.

Один из самых легендарных автомобилей на украинском рынке – Subaru Impresa WRX. Особенно он запомнился во втором поколении, выпускавшемся в 2000 – 2007 годах. Благодаря круглым фарам, которые после двух рестайлингов становились более овальными и вытянутыми, машина была очень узнаваема.

В 2022 году он не потерял своих главных преимуществ – крутого полного привода, мотора в двести с лишним “лошадок” и четырехдверного кузова – седан. В то же время уцелевшие экземпляры имеют поменяемые детали, которые быстро изнашиваются и доступную цену – в 5-8 тысяч долларов.

Кстати в Британии возобновили производство Subaru Impreza

Вариант с шильдиком STi – это не всегда настоящая STi. Такие машины уже бескомпромиссно спортивны, под капотом от 265 до 330 л.с., 6-ступенчатая МКП вместо 5-ступенчатой, но снаружи мало отличающейся от Impresa WRX. Поэтому продавцы часто клеят шильдик STi на обычные WRX. Это должно добавить автомобилю стоимости, но “вычислить” подлог достаточно легко.

За что ценят Subaru Impresa WRX – это за возможность тюнинга. Машину можно переработать на раллийное авто, кольцевое, драг-рейсер и т.д. Двигатель разгоняют до невероятной мощности, подвеску и тормоза перерабатывают, внешний тюнинг имеет невероятное количество вариантов. Это не делает машину выносливее, но она позволяет проводить над собой любые эксперименты.

Впрочем, даже без тюнинга этот автомобиль вытеснит из хозяина много денег. Ведь ездить на ней спокойно невозможно, двигатель и другие агрегаты находятся под постоянной максимальной нагрузкой. Даже надежная японская техника не выдерживает таких режимов эксплуатации, поэтому детали выходят из строя и их нужно ремонтировать. А когда уже владельцу надоедает по третьему кругу "капиталиты" мотор, он его продает.

Но главная причина популярности Impresa WRX среди настоящих водителей – эмоции, которые она способна дарить за рулем.

Больше о Subaru Impreza WRX – в видео от SRT: