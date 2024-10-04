Чому у сервісних центрах МВС не вистачає талонів на практичні іспити

Керівництво Головного сервісного центру МВС запевняє, що це пов’язано не з корупційною складовою, а з міграцією населення у більш безпечні регіони. За офіційною інформацією спостерігається значний наплив відвідувачів на отримання послуг у центральних та західних регіонах і, як наслідок, зменшення кількості охочих у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях.

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До того ж брак часу для запису на іспит залежить від нестачі кадрів. Наразі практично майже у всіх регіонах відкриті вакансії на посади екзаменаторів та адміністраторів. Сервісні центри МВС запрошують до співпраці професіоналів, але охочих співпрацювати з МВС на пропонованих умовах небагато.

«Підбір і підготовка нового екзаменатора – це тривалий процес, оскільки кандидат повинен мати не лише посвідчення водія з усіма необхідними категоріями та досвід практичного керування транспортними засобами, а й добре володіти інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, – розповів Микола Рудик. – Наразі ми відібрали 10 екзаменаторів, яких навчаємо. Після успішного проходження етапу стажування ми їх призначимо на посади і зможемо згенерувати додаткову кількість талонів», – говорить начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Один екзаменатор може прийняти від 10 до 15 практичних іспитів, але це залежить від безпекової складової. Якщо ж протягом дня лунають повітряні тривоги, під час яких послуга не надається, ця цифра зменшується.