Почему в сервисных центрах МВД не хватает талонов на практические экзамены

Руководство Главного сервисного центра МВД уверяет, что это связано не с коррупционной составляющей, а с миграцией населения в более безопасные регионы. По официальной информации наблюдается значительный наплыв посетителей на получение услуг в центральных и западных регионах и, как следствие, уменьшение количества желающих в Запорожской, Николаевской, Херсонской областях.

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К тому же нехватка времени для записи на экзамен зависит от нехватки кадров. Сейчас практически почти во всех регионах открыты вакансии на должности экзаменаторов и администраторов. Сервисные центры МВД приглашают к сотрудничеству профессионалов, но желающих сотрудничать с МВД на предлагаемых условиях немного.

"Подбор и подготовка нового экзаменатора – это длительный процесс, поскольку кандидат должен иметь не только водительское удостоверение со всеми необходимыми категориями и опыт практического управления транспортными средствами, но и хорошо владеть инструкцией о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, – рассказал Николай Рудик. – Сейчас мы отобрали 10 экзаменаторов, которых обучаем. После успешного прохождения этапа стажировки мы их назначим на должности и сможем сгенерировать дополнительное количество талонов", – говорит начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик.

Один экзаменатор может принять от 10 до 15 практических экзаменов, но это зависит от безопасности составляющей. Если же в течение дня раздаются воздушные тревоги, во время которых услуга не предоставляется, эта цифра уменьшается.