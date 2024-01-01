Поліція зловила п’ятьох "бігунків", які продавали водійські посвідчення

На Волині, Тернопільщині, Хмельниччині, Сумщині та Києві внутрішня безпека поліції заблокувала діяльність аферистів у сервісних центрах МВС. Їх притягнуть до кримінальної відповідальності.

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У Києві 51-річний місцевий пропонував за 13 тисяч гривень фіктивне навчання в автошколі та гарантовану здачу практичного іспиту з водіння.

На Тернопільщині ділок обіцяв за 12 тисяч гривень "вирішити" іспит з водіння в ТСЦ. Для отримання грошей відправив на зустріч родича-посередника. Тепер обидва опиняться на лаві підсудних.

Волинь. Тут 28-річний мешканець за хабар пропонував реєстрацію авто або індивідуальні номерні знаки.

На Хмельниччині "бігунок" пропонував за 10 тисяч гривень перереєструвати авто без присутності власника.

Сумщина. Викрито інструктора автошколи, який обіцяв домовитись у ТСЦ про успішну здачу іспиту з водіння за 5 тисяч гривень.