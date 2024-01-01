Полиция поймала пятерых "бегунков", которые продавали водительские удостоверения

На Волыни, Тернопольщине, Хмельницкой области, Сумщине и Киеве внутренняя безопасность полиции заблокировала деятельность аферистов в сервисных центрах МВД. Их привлекут к уголовной ответственности.

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В Киеве 51-летний местный предлагал за 13 тысяч гривен фиктивное обучение в автошколе и гарантированную сдачу практического экзамена по вождению.

На Тернопольщине делец обещал за 12 тысяч гривен "решить" экзамен по вождению в ТСЦ. Для получения денег отправил на встречу родственника-посредника. Теперь оба окажутся на скамье подсудимых.

Волынь. Здесь 28-летний житель за взятку предлагал регистрацию авто или индивидуальные номерные знаки.

В Хмельницкой области "бегунок" предлагал за 10 тысяч гривен перерегистрировать авто без присутствия владельца.

Сумская область. Разоблачен инструктор автошколы, который обещал договориться в ТСЦ об успешной сдаче экзамена по вождению за 5 тысяч гривен.