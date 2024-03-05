Побудувати сучасний автомобіль з механічною коробкою передач досить складно. Проблеми створюють надто суворі екологічні вимоги, які з кожним роком стають все більш жорсткими.

Механічна коробка передач є простим пристроєм – це одним із небагатьох сучасних автомобільних компонентів, які не мають власного електронного блоку керування.

Читайте також: BMW відмовляється від механічних коробок передач для M-серії

Трансмісія сама по собі дуже проста та надзвичайно надійна, але створення автомобіля з механічною коробкою передач надзвичайно складне. Мова не лише про те, щоб обґрунтувати нішевий варіант, який продається лише справжнім поціновувачам. Відверто кажучи, щоб підключити механічну коробку передач до сучасного автомобіля, потрібна дуже складна техніка і винні у цьому не інженери, а борці за екологію.

Норми шуму під час руху впливають, наприклад, на вибір передавального числа. Гіпотетично, якщо на швидкості 60 км/год автомобіль має бути нижче певного порогу шуму, ви можете просто запрограмувати автомобіль на вищу передачу. У машині з механічною коробкою ви, очевидно, не зможете.

«ECU знаходиться на водійському сидінні», — каже Майкл Рослер, голова продуктової лінії Porsche 911. Тож вам потрібно вибрати передавальні числа, які утримують двигун на нижчих обертах за заданої швидкості, щоб задовольнити ці вимоги щодо шуму.

Викиди шуму є проблемою, як і викиди вихлопу. У документі SAE, опублікованому минулого року дослідниками з французького Нантського університету та Renault, зазначається, що в автомобілях з механічною коробкою передач поведінка водія має величезний вплив на показники викидів.

«Результати свідчать про важливість мінімізації тривалості перемикання передач для зменшення як споживання палива, так і викидів вихлопних газів», - йдеться в дослідженні. Очевидно, що це дуже легко зробити з автоматом, але з у трансмісії з ручним керуванням багато залежить від водія.

Рослер каже, що це вимагає багато роботи над розробкою трансмісії, переконавшись, що двигун має правильні елементи керування для вирішення цих проблем. Porsche має досягати дедалі суворіших цілей щодо викидів.

Багато сучасних автомобілів з механічною коробкою передач мають «зависання обертів», коли двигун підтримує швидкість навіть після того, як водій натискає на педаль зчеплення. Зазвичай незгоріле паливо потрапляє в камеру згоряння, збагачуючи паливно-повітряну суміш і збільшуючи викиди. Утримуючи дросельну заслінку відкритою, паливо спалюється, зменшуючи викиди. Важко створити сучасний автомобіль з механічною коробкою передач, який цього не робить, але водночас відповідає вимогам щодо викидів. Рослер каже, що для досягнення цієї мети потрібна велика робота над калібруванням.