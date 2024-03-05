Построить современный автомобиль с механической коробкой передач достаточно сложно. Проблемы создают слишком строгие экологические требования, которые с каждым годом становятся все более жесткими.

Механическая коробка передач является простым устройством – это одним из немногих современных автомобильных компонентов, которые не имеют собственного электронного блока управления.

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Трансмиссия сама по себе очень простая и чрезвычайно надежная, но создание автомобиля с механической коробкой передач чрезвычайно сложное. Речь не только о том, чтобы обосновать нишевый вариант, который продается только настоящим ценителям. Откровенно говоря, чтобы подключить механическую коробку передач к современному автомобилю, нужна очень сложная техника и виноваты в этом не инженеры, а борцы за экологию.

Нормы шума во время движения влияют, например, на выбор передаточного числа. Гипотетически, если на скорости 60 км/ч автомобиль должен быть ниже определенного порога шума, вы можете просто запрограммировать автомобиль на более высокую передачу. В машине с механической коробкой вы, очевидно, не сможете.

"ECU находится на водительском сиденье", - говорит Майкл Рослер, глава продуктовой линии Porsche 911. Поэтому вам нужно выбрать передаточные числа, которые удерживают двигатель на более низких оборотах при заданной скорости, чтобы удовлетворить эти требования по шуму.

Выбросы шума являются проблемой, как и выбросы выхлопа. В документе SAE, опубликованном в прошлом году исследователями из французского Нантского университета и Renault, отмечается, что в автомобилях с механической коробкой передач поведение водителя имеет огромное влияние на показатели выбросов.

"Результаты свидетельствуют о важности минимизации продолжительности переключения передач для уменьшения как потребления топлива, так и выбросов выхлопных газов", - говорится в исследовании. Очевидно, что это очень легко сделать с автоматом, но с в трансмиссии с ручным управлением многое зависит от водителя.

Рослер говорит, что это требует много работы над разработкой трансмиссии, убедившись, что двигатель имеет правильные элементы управления для решения этих проблем. Porsche должен достигать все более строгих целей по выбросам.

Многие современные автомобили с механической коробкой передач имеют "зависание оборотов", когда двигатель поддерживает скорость даже после того, как водитель нажимает на педаль сцепления. Обычно несгоревшее топливо попадает в камеру сгорания, обогащая топливно-воздушную смесь и увеличивая выбросы. Удерживая дроссельную заслонку открытой, топливо сжигается, уменьшая выбросы. Трудно создать современный автомобиль с механической коробкой передач, который этого не делает, но при этом соответствует требованиям по выбросам. Рослер говорит, что для достижения этой цели нужна большая работа над калибровкой.