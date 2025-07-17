Чому українці часто міняють посвідчення водія

Активне використання посвідчення водія з часом призводить до фізичного зношування бланка, його втраті або пошкодженні. Ось чому однією з найзатребуваніших послуг сервісних центрів МВС є обмін посвідчення водія.

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З початку року і станом на 14 липня 2025 року у сервісних центрах МВС обміняли 308 913 посвідчень водія. А це становить близько чверті від усіх наданих послуг в сервісних центрах МВС з початку цього року.

Тож якщо на вашому посвідченні водія написи вже не читаються чи воно було пошкоджене, чи втрачено, саме час його оновити.

Аби обміняти посвідчення водія необхідно звернутись до будь-якого зручного для вас територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації. Перед цим необхідно підготувати пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.

Послуга обміну посвідчення водія надається в день звернення та займає небагато часу. Орієнтовна вартість – 608 грн, не враховуючи банківську комісію. Після отримання нового водійського, документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку Дія.