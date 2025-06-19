Належний користувач для 2-річного посвідчення водія: чому його варто призначити

Перші два роки після отримання посвідчення водія – це, так би мовити, випробувальний термін. У цей час дозволено не більше двох порушень ПДР. Якщо більше – необхідно перескладати теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС. А шанси успішно скласти іспит дуже невисокі.

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Чому краще призначити належного користувача

Часто новоспечені водії передають свої автівки у тимчасове користування друзям, рідним чи знайомим. А через 2 роки, коли настає час обміну 2-річного посвідчення на постійне, виявляється, що у його власника більш як два порушення ПДР.

Причина проста: штрафи, зафіксовані в автоматичному режимі, нараховуються не на водія, а на власника авто – це нюанс українського законодавства який має явні ознаки невідповідності Конституції України. Справа з цього приводу понад п'ять років знаходиться на розгляді Конституційного суду, але за цей час не було винесено жодного рішення.

Як працює призначення належного користувача

Належний користувач це особа яка отримує штрафи з камер замість юридичного власника авто. Тобто якщо призначити належного користувача в реєстрі буде чітко вказано, на кого надходитимуть штрафи за порушення ПДР.

Якщо ви власник авто, і маєте 2-річне посвідчення водія не ризикуйте своїм “правами”. Призначайте належного користувача:

офлайн у будь-якому сервісному центрі МВС;

онлайн з телефона в кілька кліків – у Кабінеті водія або в застосунку Дія.

У власника авто має відображатись свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в електронному вигляді. А в майбутнього користувача – посвідчення водія відповідної категорії. Також у Дії повинна відображатись ID-картка або закордонний паспорт.

Для призначення належного користувача необхідно виконати такі дії:

авторизуватись у Кабінеті водія або Дії;

власник створює запит на шеринг у вигляді QR-коду або ділиться посиланням;

водій сканує цей код або переходить за посиланням і підтверджує намір стати належним користувачем.

Після цього у належного користувача з’явиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадуємо, що власник транспортного засобу та його майбутній користувач самостійно визначають термін шерингу. Покрокова інструкція, як скористатись цією опцією, розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Послуги.