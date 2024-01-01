Скільки належних користувачів призначили за минулий рік: статистика

Як зробити так, щоб штрафи з камер приходили не власнику авто, а іншій особі? У таких ситуаціях у пригоді стане призначення належного користувача або шеринг авто. Тобто, якщо порушення правил дорожнього руху буде зафіксовано камерою, штраф прийде не власнику, а призначеній особі - належному користувачу.

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Цей сервіс має популярність серед автовласників. Адже всього за кілька кліків у телефоні можна це оформити. Так, упродовж 2024 року онлайн призначено 237 538 належних користувачів. Із них 4 775 у Кабінеті водія та 232 763 через застосунок Дія.

Нагадуємо, для призначення належного користувача онлайн, у Кабінеті водія або в Дії, у власника має відображатись свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. А в кандидата на належного користувача – посвідчення водія відповідної категорії. Заявку може подати як власник, так і особа, яка погоджується отримувати штрафи авто. Також у Дії мають бути ID-картка чи закордонний паспорт.

Алгоритм дій призначення належного користувача:

власник авто створює запит на шеринг у вигляді QR-коду або ділиться посиланням;

кандидат сканує цей код або переходить за посиланням і підтверджує намір стати належним користувачем.

Далі через кілька хвилин у цифрових документах належного користувача з’являється свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Звертаємо увагу, що призначення належного користувача здійснюється на певний період. Цей термін самостійно обирає власник транспортного засобу: до прикладу на один місяць чи півроку. Також цей статус можливо достроково скасувати. Покрокова інструкція, як пошерити авто, доступна на сайті сервісного центру МВС у розділі Послуги.