Сколько надлежащих пользователей назначили за прошлый год: статистика

Как сделать так, чтобы штрафы с камер приходили не владельцу авто, а другому лицу? В таких ситуациях пригодится назначение надлежащего пользователя или шеринг авто. То есть, если нарушение правил дорожного движения будет зафиксировано камерой, штраф придет не владельцу, а назначенному лицу - надлежащему пользователю.

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Этот сервис пользуется популярностью среди автовладельцев. Ведь всего за несколько кликов в телефоне можно это оформить. Так, течение 2024 года онлайн назначено 237 538 надлежащих пользователей. Из них 4 775 в Кабинете водителя и 232 763 через приложение Дія.

Напоминаем, для назначения надлежащего пользователя онлайн, в Кабинете водителя или в Дии, у владельца должно отображаться свидетельство о регистрации транспортного средства. А у кандидата на надлежащего пользователя – водительское удостоверение соответствующей категории. Заявку может подать как владелец, так и лицо, которое соглашается получать штрафы авто. Также у Дии должны быть ID-карта или загранпаспорт.

Алгоритм действий назначения надлежащего пользователя:

владелец авто создает запрос на шеринг в виде QR-кода или делится ссылкой;

кандидат сканирует этот код или переходит по ссылке и подтверждает намерение стать надлежащим пользователем.

Далее через несколько минут в цифровых документах надлежащего пользователя появляется свидетельство о регистрации транспортного средства.

Обращаем внимание, что назначение надлежащего пользователя осуществляется на определенный период. Этот срок самостоятельно выбирает владелец транспортного средства: к примеру на один месяц или полгода. Также этот статус можно досрочно отменить. Пошаговая инструкция, как пошерить авто, доступна на сайте сервисного центра МВД в разделе Услуги.