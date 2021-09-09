З початку роботи системи автофіксації автовласники заплатили у вигляді штрафів понад 14 мільйонів доларів. Якщо автофіксацію визнають незаконною – МВС втратить важливе джерело доходу.

На розгляді Конституційного Суду України перебувають конституційні скарги Забари А.В., Мартиросяна Г.М. та Копилової Н.А. Громадяни просять перевірити на відповідність Конституції України положень ч.1 ст.14-2 КУпАП, ч.5 ст.279-1 КУпАП. Рішення по аналогічній справі Конституційний Суд вже виносив у 2010 році – тоді автофіксацію визнали неконституційною.

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Автори конституційних скарг впевнені, що оспорювані положення не відповідають нормам Конституції України, зокрема ч.2 ст.61 та ч.3 ст.62 КУ. Громадяни вважають, що автофіксація порушує: презумцію невинуватості, індивідуалізацію юридичної відповідальності, та право на професійну правничу допомогу.

Позицію МВС, яка полягає у притягненні до відповідальності юридичних власників авто на водіїв-порушників, буде відстоювати Антон Геращенко і Денис Горбась у відкритому пленарному засіданні.