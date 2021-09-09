С начала работы системы автофиксации автовладельцы заплатили в виде штрафов более 14 миллионов долларов. Если автофиксацию признают незаконной – МВД потеряет важный источник дохода.

На рассмотрении Конституционного Суда Украины находятся конституционные жалобы Забары А. В., Мартиросяна Г. М. и Копыловой Н.А. Граждане просят проверить на соответствие Конституции Украины положений ч.1 ст.14-2 КУоАП, ч.5 ст.279-1 КУоАП. Решение по аналогичному делу Конституционный Суд уже выносил в 2010 году – тогда автофиксацию признали неконституционной.

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Авторы конституционных жалоб уверены, что оспариваемые положения не соответствуют нормам Конституции Украины, в частности ч.2 ст.61 и ч.3 ст.62 КУ. Граждане считают, что автофиксация нарушает: презумцию невиновности, индивидуализацию юридической ответственности, и право на профессиональную юридическую помощь.

Позицию МВД, которая заключается в привлечении к ответственности юридических владельцев авто на водителей-нарушителей, будет отстаивать Антон Геращенко и Денис Горбась в открытом пленарном заседании.