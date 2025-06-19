Надлежащий пользователь для 2-летнего водительского удостоверения: почему его стоит назначить

Первые два года после получения водительского удостоверения – это, так сказать, испытательный срок. В это время разрешено не более двух нарушений ПДД. Если больше – необходимо пересдавать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. А шансы успешно сдать экзамен очень невысоки.

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Почему лучше назначить надлежащего пользователя

Часто новоиспеченные водители передают свои машины во временное пользование друзьям, родным или знакомым. А через 2 года, когда наступает время обмена 2-летнего удостоверения на постоянное, оказывается, что у его владельца более двух нарушений ПДД.

Причина проста: штрафы, зафиксированы в автоматическом режиме, начисляются не на водителя, а на владельца авто – это нюанс украинского законодательства который имеет явные признаки несоответствия Конституции Украины. Дело по этому поводу более пяти лет находится на рассмотрении Конституционного суда, но за это время не было вынесено ни одного решения.

Как работает назначение надлежащего пользователя

Надлежащий пользователь это лицо, которое получает штрафы с камер вместо юридического владельца авто. То есть если назначить надлежащего пользователя в реестре будет четко указано, на кого будут поступать штрафы за нарушение ПДД.

Если вы владелец авто, и имеете 2-летнее водительское удостоверение не рискуйте своим “правами”. Назначайте надлежащего пользователя:

офлайн в любом сервисном центре МВД;

онлайн с телефона в несколько кликов – в Кабинете водителя или в приложении Дия.

У владельца авто должно отображаться свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде. А у будущего пользователя – водительское удостоверение соответствующей категории. Также в Дії должна отображаться ID-карта или загранпаспорт.

Для назначения надлежащего пользователя необходимо выполнить следующие действия:

авторизоваться в Кабинете водителя или Дии;

владелец создает запрос на шеринг в виде QR-кода или делится ссылкой;

водитель сканирует этот код или переходит по ссылке и подтверждает намерение стать надлежащим пользователем.

После этого у надлежащего пользователя появится свидетельство о регистрации транспортного средства.

Напоминаем, что владелец транспортного средства и его будущий пользователь самостоятельно определяют срок шеринга. Пошаговая инструкция, как воспользоваться этой опцией, размещена на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Услуги.