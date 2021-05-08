За лицьовою панеллю автобуса у Львові створили бар.

Точніше, в інтер’єрі закладу використано мотиви оформлення автобуса ЛАЗ-695Н (на мові ретрофанів “Наташа”). Барна стійка кав’ярні у Fest Hotel (на вулиці Лемківській, 15 А) виконана у вигляді передньої частини кузова автобуса, який випускався у 1974 – 2010 рр.

ЛАЗ домінує лише на барній стійці, а в інтер’єрі кафе в цілому автобусна тема не розвивається

Аутентична передня маска кузова у повному комплекті, дзеркала, декор інтер’єру із двоколірними смугами – такі елементи автобусів ЛАЗ використані у кав’ярні.

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Цікаво, що поєднання автобусної і кавової тематики проявлялося в Україні і раніше: у Києві з 2010 року працює мережа вуличних кав’ярень проекту “Кофейбус”, облаштованих у раритетних автобусах. Серед них – кілька ЛАЗів аутентичної зовнішності, у тому числі рідкісних модифікацій.