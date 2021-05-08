За лицевой панелью автобуса во Львове создали бар.

Точнее, в интерьере заведения использованы мотивы оформления автобуса ЛАЗ-695Н (на языке ретрофанов “Наташа”). Барная стойка кафе в Fest Hotel (на улице Лемковской, 15 А) выполнена в виде передней части кузова автобуса, который выпускался в 1974 – 2010 гг.

ЛАЗ доминирует лишь на барной стойке, а в интерьере кафе в целом автобусная тема не развивается

Аутентичная передняя маска кузова в полном комплекте, зеркала, декор интерьера с двухцветными полосами – такие элементы автобусов ЛАЗ использованы в кофейне.

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Интересно, что сочетание автобусной и кофейной тематики проявлялось в Украине и раньше: в Киеве с 2010 года работает сеть уличных кофеен проекта “Кофебус”, обустроенных в раритетных автобусах. Среди них – несколько ЛАЗов аутентичной внешности, в том числе редких модификаций.