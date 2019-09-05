В нашій країні, на відміну від Росії та деяких країн ЄС, поки що не працює система автоматичної фіксації порушень ПДР. Тотальний контроль на дорогах досі не ввели через неузгодженість правових моментів.

У автофіксації порушень ПДР є багато прибічників і одні з найбільш активних – адвокати. Річ у тім, що штрафи за порушення зафіксовані в автоматичному режимі можна буде дуже легко оскаржити, оскільки винним у порушенні автоматично визнається власник авто, а не водій-порушник. Якщо згадати, скільки автомобілів за роки незалежності було продано "за дорученням" або "за техпаспортом", зацікавленість адвокатів стає зрозумілою.

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"Автоматична фіксація правопорушень просто розчулює темпами впровадження. І ось реальні причини", – пише на своїй сторінці у FB юрист Володимир Караваєв.

Експерт бачить наступні перепони:

Рік тому Укрпошта заявила - кожен "лист щастя" поліція повинна вкласти в конверт, облизати, запакувати, включити до реєстру. Як це зробити, якщо камера фіксує порушення менше, ніж за секунду? У всіх копів, з Нацгвардією разом, фізично язиків на це не вистачить. Потім автодор - камери ставити не будемо, бюджетом не передбачені гроші для їх електроживлення - на рівні побутової лампочки. І ось останнє - визначення місць концентрації ДТП для першочергової установки камер. Визначати хто повинен? Поліція? Помиляєтеся! Це не їх це функція. Так записано в законі "Про дорожній рух".

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