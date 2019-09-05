В нашей стране, в отличие от России и некоторых стран ЕС, пока не работает система автоматической фиксации нарушений ПДД. Тотальный контроль на дорогах до сих пор не ввели из-за несогласованности правовых моментов.

У автофиксации нарушений ПДД есть много сторонников, и одни из самых активных – адвокаты. Дело в том, что штрафы за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, можно будет очень легко обжаловать, поскольку виновным в нарушении автоматически признается владелец авто, а не водитель-нарушитель. Если вспомнить, сколько автомобилей за годы независимости было продано "по поручению" или "по техпаспорту", заинтересованность адвокатов становится понятной.

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"Автоматическая фиксация правонарушений просто умиляет темпами внедрения. И вот реальные причины", – пишет на своей странице в FB юрист Владимир Караваев.

Эксперт видит следующие препятствия:

Год назад Укрпочта заявила – каждое "письмо счастья" полиция должна вложить в конверт, облизать, упаковать, включить в реестр. Как это сделать, если камера фиксирует нарушение меньше, чем за секунду? У всех копов, с Нацгвардией вместе, физически языков на это не хватит. Затем автодор – камеры ставить не будем, бюджетом не предусмотрены деньги для их электропитания – на уровне бытовой лампочки. И вот последнее – определение мест концентрации ДТП для первоочередной установки камер. Кто будет определять кто виноват? Полиция? Ошибаетесь! Это не их это функция. Таков закон "О дорожном движении".

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