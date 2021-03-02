Зростання ціна на нафту та паніка навколо коронавірусу спровокували зростання цін на автомобільне пальне. Експерти кажуть, що найближчим часом вартість пального на АЗС має потенціал до зростання.

Однією з основних причин підвищення цін на нафтопродукти в Україні є несвоєчасна реакція українських мереж АЗС на зростання світових цін на нафту, яке спостерігається ще з осені минулого року. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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За його словами, з жовтня 2020 р. ціна на нафту в світі зросла з $37/бар. до $67/бар.. За цей же період європейське котирування на бензин марки А-95 (закупівельна ціна) виросло на $261/т (близько 7 300 грн/т, без ПДВ), а на дизельне пальне – на $224/т (6 270 грн/т).

При цьому гуртові ціни в Україні за цей період виросли для бензину А-95 на 7 720 грн/т, або 5,82 грн/л (з ПДВ), ДП – на 6 950 грн/т, або 5,76 грн/л.

Водночас, за словами експерта, роздрібні ціни на АЗС у листопаді 2020-го–лютому 2021 р. виросли на 4,05 і 4,19 грн/л відповідно на бензин і ДП.

"Чому так рвонули ціни на заправках саме в лютому? Зростання було нерівномірним і відкладеним. Ми очікували підйому щотижня з середини грудня. Найбільший гравець ринку – група "Приват" уперше з початку листопада підняла ціни тільки 27 січня, хоча нафта на той час уже виросла в півтора раза", – пише С. Куюн.

Багато що, за його словами, також визначив "провальний" січень: спочатку свята, потім локдаун, затим морози. В результаті споживання пального мінімальне, а контракти вимагають від трейдерів повного викупу обсягів у постачальників, і як наслідок – частина ресурсу за старими цінами перейшла на лютий.

"До того ж, дуже сильний чинник "бодяжників", на ринку величезний обсяг безподаткового фальсифікату, який дає змогу загалом не помічати ринкових коливань на легальне пальне. Та до кінця місяця запас міцності закінчився у всіх. І, як бачимо, ще не кінець. Сніг зійшов, споживання оживає, реакція на світові тенденції стане більш оперативною", – пояснює він.

За прогнозами експерта, потенціал для зростання роздрібних цін на дизпаливо в нинішніх умовах становить 1,6 грн/л.

"Зберігається потенціал для подальшого зростання. Закупівельна ціна на бензин зросла на 1,77 більше, ніж роздрібна. Для дизеля потенціал становить 1,57 грн/л. І це за умови стабільних цін на нафту", – резюмував С. Куюн.