Рост цены на нефть и паника вокруг коронавируса спровоцировали рост цен на автомобильное топливо. Эксперты говорят, что в ближайшее время стоимость ресурса на АЗС имеет потенциал к росту.

Одной из основных причин повышения цен на нефтепродукты в Украине является несвоевременная реакция украинских сетей АЗС на рост мировых цен на нефть, который наблюдается еще с осени прошлого года. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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По его словам, с октября 2020 года цена на нефть в мире выросла с $37/барр. до $67/барр. За этот же период европейские котировки на бензин марки А-95 (закупочная цена) выросли на $261/т (около 7 300 грн/т, без НДС), а на дизельное топливо – на $224/т (6 270 грн/т).

При этом оптовые цены в Украине за этот период выросли для бензина А-95 на 7 720 грн/т, или 5,82 грн/л (с НДС), ДТ – на 6 950 грн/т, или 5,76 грн/л.

Однако, по словам эксперта, розничные цены на АЗС в ноябре 2020-го – феврале 2021 года выросли на 4,05 и 4,19 грн/л соответственно на бензин и ДТ.

"Почему так рванули цены на заправках именно в феврале? Рост был неравномерным и отложенным. Мы ожидали подъема еженедельно с середины декабря. Наибольший игрок рынка – группа "Приват" впервые с начала ноября подняла цены только 27 января, хотя нефть к тому времени уже выросла в полтора раза", – пишет С. Куюн.

Многое, по его словам, также определил "провальный" январь: сначала праздники, затем локдаун, затем морозы. В результате расход топлива минимальный, а контракты требуют от трейдеров полного выкупа объемов у поставщиков, и как следствие – часть ресурса по старым ценам перешла на февраль.

"К тому же, очень сильный фактор "бодяжников", на рынке огромный объем безналогового фальсификата, который позволяет вообще не замечать рыночных колебаний на легальное топливо. Но к концу месяца запас прочности закончился у всех. И, как видим, еще не конец. Снег сошел, потребление оживает, реакция на мировые тенденции станет более оперативной", – объясняет он.

По прогнозам эксперта, потенциал для роста розничных цен на дизтопливо в нынешних условиях составляет 1,6 грн/л.

"Сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Закупочная цена на бензин выросла на 1,77 больше, чем в розницу. Для дизеля потенциал составляет 1,57 грн/л. И это при условии стабильных цен на нефть", – резюмировал С. Куюн.