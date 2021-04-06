Вона коштує у півтора рази дорожче, ніж базова версія.

Ця Audi SQ5 2018 року, яку власник привіз зі США, обійшлася у 52 тисячі доларів. Так, це майже вдвічі дешевше, ніж така ж нова Audi, однак десь за 30-35 тисяч можна взяти авто цього ж покоління з двигуном 2,0.

Під капотом Audi SQ5 другого покоління – 3,0-літровий V-подібний двигун 354 к.с. з безпосереднім впорскуванням та турбонагнітачем. Причому турбіна тут "твінскрольна", тобто працює і на низьких, і на високих обертах. Тому поличка максимального крутного моменту тут починається вже з 1370 обертів. Це дає тягу на всьому діапазоні обертів, тому "турбоями" в цьому авто немає. Як наслідок – автомобіль розганяється практично зі старту (йому допомагає ще й 8-ступенева АКП). Окрім того, ці двигуни добре тюнінгуються. Навіть на першому "Стейджі" машина може розвивати 410 - 420 к.с. А при заміні програмного забезпечення, турбіни та впуску-випуску (Stage 2+) можна досягти 540 к.с.

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Система повного приводу на Audi SQ5 - це постійний повний привод з активним диференціалом та редуктором. Він відрізняється від Quattro Ultra, яка стоїть на звичайних Q5. Тому на Audi SQ5 можна як активно їхати у поворотах, так і виїжджати на бездоріжжя.

Однак є і ложка дьогтю. Блогери з RST зробили заміри динаміки обох версій - Audi SQ5 та Audi Q5 другого покоління, і до сотні SQ5 розігналась майже на секунду раніше – за 5,6 сек, а 402 метри подолала за 13,8 секунди, тобто на півсекунди раніше за звичайну. Різниця не така вже й суттєва, якщо говорити про суттєву різницю в ціні. Втім, для прихильників серії SQ від "Ауді" – це не аргумент.

Більше про Audi SQ5 – у відео від SRT: