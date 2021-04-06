Она стоит в полтора раза дороже, чем базовая версия.

Эта Audi SQ5 2018 года, которую владелец привез из США, обошлась в 52 тысячи долларов. Да, это почти вдвое дешевле, чем такая же новая Audi, однако где-то за 30-35 тысяч можно взять авто этого же поколения с двигателем 2,0.

Под капотом Audi SQ5 второго поколения – 3,0-литровый V-образный двигатель 354 л.с. с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Причем турбина здесь "твинскрольная", то есть работает и на низких, и на высоких оборотах. Поэтому полочка максимального крутящего момента здесь начинается уже с 1370 оборотов. Это дает тягу на всем диапазоне оборотов, поэтому "турбоямы" в этом авто нет. Как следствие – автомобиль разгоняется практически со старта (ему помогает еще и 8-ступенчатая АКП). Кроме того, эти двигатели хорошо тюнингуются. Даже на первом "Стейдже" машина может развивать 410 – 420 л.с. А при замене программного обеспечения, турбины и впуска-выпуска (Stage 2+) можно достичь 540 л.с.

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Система полного привода на Audi SQ5 – это постоянный полный привод с активным дифференциалом и редуктором. Он отличается от Quattro Ultra, которая стоит на обычных Q5. Поэтому на Audi SQ5 можно как активно ехать в поворотах, так и выезжать на бездорожье.

Однако есть и ложка дегтя. Блогеры с RST сделали замеры динамики обеих версий – Audi SQ5 и Audi Q5 второго поколения, и до сотни SQ5 разогналась почти на секунду раньше – за 5,6 сек, а 402 метра преодолела за 13,8 секунды, то есть на полсекунды раньше обычного. Разница не такая уж и существенная, если говорить о существенной разнице в цене. Впрочем, для поклонников серии SQ от "Ауди" – это не аргумент.

Больше об Audi SQ5 – в видео от SRT: