Американське дослідження показує, що половина автомобільних техніків хочуть залишити свою роботу. Стрес, оплата та повага є основними факторами, які відштовхують механіків від галузі.

Ні для кого не секрет, що сучасні автомобілі складніші, ніж будь-коли. За замовчуванням це означає, що сучасні автомобільні технології мають набір систем для перевірки, діагностики та ремонту, коли щось піде не так. Можна подумати, що підключення сканера коду робить життя механіка безтурботним, але нове дослідження показує протилежне: механіки зазнають значного навантаження. Насправді половина хоче повністю залишити бізнес.

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Це висновок нещодавнього дослідження Wrenchway, яке опитало техніків, які працюють у різних галузях, включаючи ремонт автомобілів і дизельних двигунів. Було включено невелику вибірку технічних спеціалістів із суміжних галузей, таких як ремонт кузовів автомобілів, і дослідження отримало відгуки як від студентів, так і від керівників магазинів. Ренчвей ставив запитання на різні теми: від оплати до відпустки, надбавок на інструменти, пільг, часу на дорогу та кар’єрних шляхів. Головне питання полягало в тому, чи думали респонденти залишити галузь, на що 49 відсотків відповіли ствердно.

Згідно з дослідженням, провідним фактором є стрес через оплату праці. Фізичні та розумові потреби становили менший відсоток, а потім витрати на інструменти. Погане управління, відсутність поваги та переваги також враховуються. Заглиблюючись, дослідження виявило відмінності між автомобільними та дизельними технологіями. Шістдесят відсотків автотехніків думають про звільнення проти 45 відсотків у дизельному складі, але обидва вказують на стрес, пов’язаний з оплатою праці, як на переважаючий фактор.

Це підводить нас до дискусії про погодинну оплату праці проти фіксованої ставки. Коротше кажучи, багато роботодавців платять працівникам фіксовану ставку за роботу, незалежно від того, скільки часу вона займає. Згідно з опитуванням, 65 відсотків технічних спеціалістів віддали б перевагу або прямій погодинній шкалі, або погодинній шкалі з виробничими бонусами. Дев'ятнадцять відсотків виступають за фіксовану шкалу з 40-годинною гарантією, і лише 10 відсотків заявили, що хочуть фіксовану ставку.

Вартість інструментів і навчання також враховуються. Технікам зазвичай доводиться платити за власні інструменти, і такі інвестиції легко перевищують 10 000 доларів США, дослідження каже, що це обмежує молодих техніків, які хочуть розпочати роботу в галузі. Що стосується досвідчених професіоналів, щоб не відставати від систем автомобіля, які постійно змінюються, потрібна значна підготовка. Деякі роботодавці платять за таке навчання, інші – ні. Отже, це не сфера, де ви отримуєте роботу і просто починаєте працювати. Техніки несуть значну відповідальність за інвестування власних грошей в обладнання та навчання.