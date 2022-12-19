AMG SL 55 кидає виклик 911 GTS, M850i, F-Type R у Drag Race з відкритим верхом.

Швидкі автомобілі з відкритим верхом дарують незрівнянне відчуття свободи та швидкості. Автори каналу Carwow вирішили з’ясувати хто з потужних родстерів найшвидший у заїзді про прямій на чверть милі.

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Всі учасники заїзду мають три спільні риси: два сидіння, відкритий дах і потужні двигуни, які підкреслюють хвилюючі розваги. Але перед заїздом варто порівняти їх технічні характеристики, шо впливають на динаміку.

Mercedes - AMG SL 55, який був представлений минулого року, оснащений 4,0-літровим V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 469 кінських сил і 700 Нм крутного моменту. Важить 1950 кілограмів.

Porsche 911 GTS 992-го покоління виділяється як єдиний задньопривідний суперник у групі. Його 3,0-літровий шестициліндровий твін-турбо видає 473 к.с. і обертовий момент 570 Нм. Вага складає 1615 кг. — він найлегший з усіх претендентів.

BMW M850i є найважчим претендентом, його вага становить 2125 кг. Він використовує 4,4-літровий твін-турбо V8, який видає 523 к.с. і 750 Нм крутного моменту.

Jaguar F-Type R оснащений 5,0-літровим V8, що видає 567 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Він трохи важчий за Porsche, але не набагато. Важить усього 1790 кг.

З огляду на всі ці цифри, як ви думаєте, хто виграв спринт на чверть милі? Відео нижче дасть вам відповідь.