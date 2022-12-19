AMG SL 55 бросает вызов 911 GTS, M850i, F-Type R в Drag Race с открытым верхом.

Быстрые автомобили с открытым верхом дарят несравненное чувство свободы и скорости. Авторы канала Carwow решили выяснить, кто из мощных родстеров самый быстрый в заезде о прямой на четверть мили.

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Все участники заезда имеют три общих черты: два сиденья, открытую крышу и мощные двигатели, подчеркивающие волнующие развлечения. Но перед заездом стоит сравнить их технические характеристики, влияющие на динамику.

Mercedes - AMG SL 55, который был представлен в прошлом году, оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 469 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Весит 1950 килограммов.

Porsche 911 GTS 992-го поколения выделяется как единственный заднеприводный соперник в группе. Его 3,0-литровый шестицилиндровый твин-турбо выдает 473 л.с. и крутящий момент 570 Нм. Вес составляет 1615 кг. - он самый легкий из всех претендентов.

BMW M850i является самым трудным претендентом, его вес составляет 2125 кг. Он использует 4,4-литровый твин-турбо V8, выдающий 523 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Jaguar F-Type R оснащен 5,0-литровым V8, выдающим 567 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Он немного тяжелее Porsche, но не намного. Весит всего 1790 кг.

Учитывая все эти цифры, как вы думаете, кто выиграл спринт на четверть мили? Видео ниже даст вам ответ.