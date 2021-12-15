Камери спостереження нічого не зафіксували.

На минулих вихідних з заводу Ford у Детройті викрали одразу чотири ексклюзивних автомобіля Mustang Shelby GT500. Причому злочинці діяли, як у голлівудських фільмах: першою машиною з розгону вибили ворота заводу, інші поїхали за нею, повідомляє Мотор.

Щоправда, побиту машину та ще одну викрадачі залишили на одній з трас. Причина – в них закінчилось пальне, адже на заводі заливають мінімум бензину. Ще одне можливе пояснення – на заводі встановлюють обмежувач потужності двигуна, який деактивують лише після того, як автомобіль доставляють в автосалон. Ці факти говорять про те, що злочинці не були обізнані з правилами підготовки авто до відправки, тобто ці люди не були співробітниками заводу.

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Інші два автомобілі зникли, їх оголосили в розшук. Вони були пофарбовані в чорний колір Belladonna Black.

Довідка Авто24

Mustang Shelby GT500 дебютував на автосалоні в Детройті на початку 2019 року, і тоді новинку називали "найпотужнішим серійним Ford в історії". Під капотом – V8 об'ємом 5,2 літра, який видає 770 кінських сил при 7300 оборотах за хвилину і 847 Нм крутного моменту з 3000 оборотів за хвилину. Вперше на Mustang GT500 встановили роботизовану коробку передач з двома зчепленнями та 420-міліметрові передні гальмівні диски. Зовні екстремальна версія моделі відрізняється від звичайного Mustang повітрозабірниками більшого розміру, аеродинамічним пакетом, покращеною гальмівними супортами та вихлопною системою.