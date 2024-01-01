Чотири регіони забезпечили 63% червневих продажів нових легковиків

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області, повідомляє Укравтопром.

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Ці регіональні ринки забезпечили 63% червневих продажів нових легковиків.

За місяць кияни придбали – 1881 авто. (на 7% менше, ніж торік).

Мешканці Київщині купили – 466 од. (-8%).

На Дніпропетровщині було зареєстровано – 377 од. (-15%).

На Львівщині – 279 од. (-6%);

В Одеській обл. – 261 од. (-13%).

Бестселером червня на столичному ринку нових авто був Renault Duster, тоді як на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині та Одещині лідерська позиція належала Toyota RAV-4.