Четыре региона обеспечили 63% июньских продаж новых легковушек

Рено Дастер
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9 июля, 11:10
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В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области, сообщает Укравтопром.
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Эти региональные рынки обеспечили 63% июньских продаж новых легковушек.
- За месяц киевляне приобрели – 1881 авто (на 7% меньше, чем в прошлом году).
- Жители Киевской области купили – 466 ед. (-8%).
- На Днепропетровщине было зарегистрировано – 377 ед. (-15%).
- На Львовщине – 279 ед. (-6%);
- В Одесской обл. – 261 ед. (-13%).
Бестселлером июня на столичном рынке новых авто был Renault Duster, тогда как на Киевщине, Днепропетровщине, Львовщине и Одесской области лидерская позиция принадлежала Toyota RAV-4.