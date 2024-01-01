Четыре региона обеспечили 63% июньских продаж новых легковушек

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области, сообщает Укравтопром.

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Эти региональные рынки обеспечили 63% июньских продаж новых легковушек.

За месяц киевляне приобрели – 1881 авто (на 7% меньше, чем в прошлом году).

Жители Киевской области купили – 466 ед. (-8%).

На Днепропетровщине было зарегистрировано – 377 ед. (-15%).

На Львовщине – 279 ед. (-6%);

В Одесской обл. – 261 ед. (-13%).

Бестселлером июня на столичном рынке новых авто был Renault Duster, тогда как на Киевщине, Днепропетровщине, Львовщине и Одесской области лидерская позиция принадлежала Toyota RAV-4.