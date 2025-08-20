Чотириповерховий паркінг у Львові відділятиме залізницю та житловий масив

Чотириповерховий паркінг з автомобільною естакадою планують звести на вул. Залізничній, 7 у Львові. Про це розповів головний архітектор міста Антон Коломєйцев під час засідання виконкому Львівської міської ради 19 серпня.

За словами посадовця, раніше на цій вулиці був запланований житловий квартал. Проте забудовники змінювались, і не всі будинки, які розпочали будувати ще 10 років тому, нині мають достатню кількість паркомість за сучасними нормами.

«Цю проблему забудовники вирішують тим, що формують багаторівневий паркінг, який водночас буде шумовим бар’єром від залізниці, та відмежовуватиме житлову забудову від залізничного полотна. Тут розплановано поверхи, на кожному з яких буде паркування практично в три ряди, облаштують рампу, заїзд та шлях на виїзд. Загалом 4 поверхи, але можна сказати, що навіть 5, бо паркування можливе і на даху будівлі», – розповів Антон Коломєйцев.

Одна сторона будівлі виходитиме на житлові будинки, тому її вирішили естетизувати, щоб не був вигляд на паркомісця, а була фасадна частина.