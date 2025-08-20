Четырехэтажный паркинг во Львове будет отделять железную дорогу и жилой массив

Четырехэтажный паркинг с автомобильной эстакадой планируют возвести на ул. Железнодорожной, 7 во Львове. Об этом рассказал главный архитектор города Антон Коломейцев во время заседания исполкома Львовского городского совета 19 августа.

По словам чиновника, ранее на этой улице был запланирован жилой квартал. Однако застройщики менялись, и не все дома, которые начали строить еще 10 лет назад, сейчас имеют достаточное количество паркомест по современным нормам.

"Эту проблему застройщики решают тем, что формируют многоуровневый паркинг, который одновременно будет шумовым барьером от железной дороги, и будет отделять жилую застройку от железнодорожного полотна. Здесь распланированы этажи, на каждом из которых будет парковка практически в три ряда, обустроят рампу, заезд и путь на выезд. Всего 4 этажа, но можно сказать, что даже 5, потому что парковка возможна и на крыше здания", – рассказал Антон Коломейцев.

Одна сторона здания будет выходить на жилые дома, поэтому ее решили улучшить, чтобы не был вид на паркоместа, а была фасадная часть.