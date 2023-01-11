Ситуація з постачанням дизелю наразі стабільна і, скоріш за все, перебоїв очікувати не варто.

На початку січня ситуація на основних напрямках постачань дизельного пального не зазнала суттєвих змін порівняно з кінцем грудня. Українські компанії продовжують активно закуповувати продукт, через це обсяги премій залишаються стабільно високими.

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За даними видання еnkorr, у грудні імпортери розмитнили 691 тис. тонн дизпального, що на 39% перевищує показник листопада й перевищують поточні потреби внутрішнього ринку.

«Дефіциту немає, в окремих регіонах навіть відчувається профіцит. Тому можна сказати, що у січень ми увійшли з нормальними залишками», — коментує ситуацію представник крупної української мережі.

Проте окремі компанії повідомляють, що усвідомлено збільшують закупівлі пального і створюють запаси з оглядом на невизначеність із постачаннями у лютому після початку дії антиросійського нафтопродуктового ембарго.

Наприкінці грудня й на початку січня автомобільні партії дизельного пального зі східних польських терміналів продавалися з преміями $200-210 до поточних північно-європейських котирувань. Протягом минулого місяця українські компанії збільшили закупівлі продукту у Польщі на 5% до 146 тис. тонн.

Високі премії на польський ресурс у першій половині грудня сприяли збільшенню обсягів закупівель продукту з країн Балтії. У грудні постачання дизпального з Латвії, Литви й Естонії в Україну зросли на 34% порівняно з листопадом і досягли 104 тис. тонн. Українські покупці відзначають, що наприкінці грудня окремі литовські постачальники збільшили премії на обсяги продукту, що буде відвантажуватися у січні, зараз вони складають $140-170.

На південних напрямках постачань ситуація не змінилася. Учасники ринку зазначають, що посилений контроль за походженням продукту на терміналах Болгарії, а також величезні черги на митних пунктах пропуску ускладнюють закупівлі нафтопродуктів з цього напрямку. Крім того, потрапляння кількох партій неякісного дизпального в Бургас у грудні призводило до зсуву термінів відвантажень. Ймовірно, завдяки цим чинникам обсяги постачання дизпального з Болгарії у грудні впали на 14% відносно листопаду.

Проте збільшення танкерних постачань до Галаца, Констанци й Мідії сприяло зростанню обсягів імпорту ДП з Румунії в Україну в 2,5 раза — до 154 тис. тонн. Обсяги премій на автомобільні партії продукту, що пропонуються з болгарських терміналів в Русе, останні чотири тижні не змінювалися і становлять $150-180. Також не змінилися націнки у чорноморських портах і в гирлі Дунаю. У Варні й Констанці автомобільні партії дизпального продаються з преміями $135-140, у Джурджулешті — $250-280.

На початку січня морського ресурсу на ринку достатньо. «У першій половині січня я не бачу проблем із морськими постачаннями. Цього місяця ми плануємо закупівлі дизпального з грецьких і турецьких терміналів», — повідомляє трейдер.

Між тим на ринку відчувається нервування, яке передається від європейських трейдерів. Але українські постачальники зберігають спокій. «Це тільки питання ціни: ми підемо й заплатимо на $50 дорожче, але привеземо, щоб пальне було, і все», — каже віце-президент «Галнафтогазу» Юрій Кучабський.