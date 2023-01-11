Ситуация с поставками дизеля пока стабильна и, скорее всего, перебоев ожидать не стоит.

В начале января ситуация на основных направлениях поставок дизельного топлива не претерпела существенных изменений по сравнению с концом декабря. Украинские компании продолжают активно закупать продукт, поэтому объемы премий остаются стабильно высокими.

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По данным издания enkorr, в декабре импортеры растаможили 691 тыс. тонн дизтоплива, что на 39% превышает показатель ноября и превышает текущие потребности внутреннего рынка.

«Дефицита нет, в отдельных регионах даже ощущается профицит. Потому можно сказать, что в январь мы вошли с нормальными остатками», — комментирует ситуацию представитель крупной украинской сети.

Однако отдельные компании сообщают, что осознанно увеличивают закупки горючего и создают запасы с учетом неопределенности с поставками в феврале после начала действия антироссийского нефтепродуктового эмбарго.

В конце декабря и начале января автомобильные партии дизельного горючего из восточных польских терминалов продавались с премиями $200-210 к текущим северо-европейским котировкам. За прошедший месяц украинские компании увеличили закупки продукта в Польше на 5% до 146 тыс. тонн.

Высокие премии на польский ресурс в первой половине декабря привели к увеличению объемов закупок продукта из стран Балтии. В декабре поставки дизтоплива из Латвии, Литвы и Эстонии в Украину выросли на 34% по сравнению с ноябрем и достигли 104 тыс. тонн. Украинские покупатели отмечают, что в конце декабря отдельные литовские поставщики увеличили премии на объемы отгружаемого в январе продукта, сейчас они составляют $140-170.

В южных направлениях поставок ситуация не изменилась. Участники рынка отмечают, что усиленный контроль за происхождением продукта на терминалах Болгарии, а также огромные очереди на таможенных пунктах пропуска усложняют закупки нефтепродуктов по этому направлению. Кроме того, попадание нескольких партий некачественного дизтоплива в Бургас в декабре приводило к смещению сроков отгрузок. Вероятно, благодаря этим факторам объемы поставок дизтоплива из Болгарии в декабре упали на 14% по отношению к ноябрю.

Однако увеличение танкерных поставок в Галац, Констанцу и Мидию способствовало росту объемов импорта ГП из Румынии в Украину в 2,5 раза — до 154 тыс. тонн. Объемы премий на автомобильные партии продукта, предлагаемые из болгарских терминалов в Русе, последние четыре недели не изменялись и составляют $150-180. Также не изменились наценки в черноморских портах и устье Дуная. В Варне и Констанце автомобильные партии дизтоплива продаются с премиями $135-140, в Джурджулеште - $250-280.

В начале января морского ресурса на рынке достаточно. «В первой половине января я не вижу проблем с морскими снабжениями. В этом месяце мы планируем закупки дизтоплива из греческих и турецких терминалов», — сообщает трейдер.

Между тем на рынке ощущается нервотрепка, передающаяся от европейских трейдеров. Но украинские поставщики сохраняют покой. "Это только вопрос цены: мы пойдем и заплатим на $50 дороже, но привезем, чтобы горючее было, и все", - говорит вице-президент "Галнефтегаза" Юрий Кучабский.