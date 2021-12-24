У медіа, соцмережах та спільнотах автомобілістів все частіше говорять, що ціни на вживані авто в деяких країнах вже "злетіли на 30-60%". Чого очікувати від українського авторинку найближчим часом?

Основними ринками для українських дилерів, що займаються доставленням легкових авто із-за кордону, є країни Європейського Союзу та Америки (США, Канада). Також розвиваються напрямки імпорту з Китаю, Грузії, Південної Кореї, проте обсяги імпорту звідти поки незначні. Щоб дізнатися, який поточний стан справ з цінами на автівки з цих ринків, експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували, як змінилися середні ціни на популярні моделі.

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Імпорт з країн ЄС

Від початку 2021 року та за наступні його 11 місяців на першу реєстрацію найчастіше подавали такі європейські моделі, як Volkswagen Golf, Skoda Octavia та Renault Megane. Volkswagen Passat, якого імпортували найбільше, до розрахунків не брали, оскільки однойменна модель є і для ринку США.

Зміна ціни від початку року, у валютному вираженні, цілком відповідає ринковим правилам. Усі наведені моделі природньо подешевшали, адже фактично їхній вік став на один рік більший. Те саме можна сказати й про зміну ціни для всього масиву легковиків 2008-го року випуску (такі найчастіше прибувають до нас з ЄС). Все відбувається за загальними “класичними” ринковими правилами.

Імпорт з країн Америки

Для цієї групи як приклади візьмемо Nissan Rogue, Volkswagen Jetta та Ford Fusion. Дізнаємось середні ціни для імпортованих автівок з наймасовішим роком випуску, та визначимо зміну — подешевшали ці моделі, чи, можливо, подорожчали протягом поточного року.

Ситуація тут схожа на ту, яка зафіксована в сегменті авто з ЄС: популярні “американські” моделі подешевшали з початку року.

Поки що подорожчання немає

Висновок, який можна зробити ознайомившись із даними, наданими ресурсом AUTO.RIA, доволі простий та однозначний. Поки жодна з популярних імпортних моделей в Україні не подорожчала, як і загалом не спостерігається зростання цін по окремих масивах. Те саме можна сказати і про низку інших моделей.

Наразі коливання цін, динаміка цих процесів, а також різниця між початковим значенням у січні та поточним станом на грудень 2021 року цілком відповідають правилам ринку.

Не є виключенням і вторинний ринок (внутрішні перепродажі вживаних легковиків) — там теж наразі не спостерігається якихось “сплесків” чи “провалів” — доволі стабільна картина, як за обсягами, так і за модельним рядом а заразом й цінами.

Чому говорять про подорожчання

Закордоном деякі окремі сегменти ринку дійсно демонструють зростання цін. Наприклад, у США це стосується легковиків віком 1-3 роки, які ще на гарантії або нещодавно вийшли за її рамки, і їх можна вигідно перепродати у другі руки. Зокрема тим покупцям, яким у автосалонах відповіли, що на ту чи іншу нову модель доведеться зачекати кілька місяців. Це явище обумовлене, головним чином, дефіцитом мікрочіпів.

Щодо аукціонних авто — оскільки ціни там встановлюють не місцеві покупці, а учасники торгів, у більшості випадків з інших країн, де також спостерігається збільшення попиту на вживані авто через нестачу нових, ціни потроху зростають. Слід пам’ятати що у США не знижуються обсяги надходжень автівок з пошкодженнями, оскільки місцеві правила та вартість відновлення авто після ДТП не змінювалися. Та й навряд чи самі американці стали їздити обережніше — тож кількість пропонованих авто, на відміну від попиту, залишається стабільною.

Щодо країн Західної Європи — про зростання цін на вживані авто місцеві аналітики вже встигли відзвітувати, наприклад у DAT Group відзначили збільшення “прайсів” у Німеччині на легковики віком 3-5 років. За інформацією компанії, у деяких випадках вживані авто можуть бути дорожчими за нові. Це також наслідки світової кризи автопромисловості та дефіциту нових авто.

У Польщі мережа AAA Auto зафіксувала зростання цін на авто з пробігом на 18% у порівнянні з минулим роком. Польський інститут досліджень авторинку SAMAR, повідомив про зростання інтересу місцевих покупців до вживаних легковиків, привезених з інших країн ЄС на 12%.

Чи справді зростуть ціни

Експерти Інституту досліджень авторинку прогнозують можливе зростання цін на легковики з пробігом на 15-20% у першому півріччі 2022 року.