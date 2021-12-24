В медиа, соцсетях и сообществах автомобилистов все чаще говорят, что цены на подержанные авто в некоторых странах уже "взлетели на 30-60%". Чего ожидать от украинского авторынка в ближайшее время?

Основными рынками для украинских дилеров, занимающихся доставкой легковых авто из-за рубежа, являются страны Европейского Союза и Америки (США, Канада). Также развиваются направления импорта из Китая, Грузии, Южной Кореи, однако объемы импорта оттуда пока незначительны. Чтобы узнать, каково текущее состояние дел с ценами на машины с этих рынков, эксперты Института исследований авторынка проанализировали, как изменились средние цены на популярные модели.

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Импорт из стран ЕС

С начала 2021 года и за последующие его 11 месяцев на первую регистрацию чаще всего подавали такие европейские модели, как Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Renault Megane. Volkswagen Passat, которій импортировали больше всего, в расчет не брали, поскольку одноименная модель есть и для рынка США.

Изменение цены с начала года, в валютном выражении, вполне соответствует рыночным правилам. Все приведенные модели естественно подешевели, ведь фактически их возраст стал на один год больше. То же можно сказать и об изменении цены для всего массива легковушек 2008-го года выпуска (такие чаще всего прибывают к нам из ЕС). Все происходит по общим "классическим" рыночным правилам.

Импорт из стран Америки

Для этой группы в качестве примеров возьмем Nissan Rogue, Volkswagen Jetta и Ford Fusion. Узнаем средние цены для импортированных автомобилей с самым массовым годом выпуска, и определим изменение — подешевели эти модели, или, возможно, подорожали в течение текущего года.

Ситуация здесь похожа на ту, которая зафиксирована в сегменте авто из ЕС: популярные “американские” модели подешевели с начала года.

Пока подорожания нет

Вывод, который можно сделать ознакомившись с данными, предоставленными ресурсом AUTO.RIA, довольно простой и однозначный. Пока ни одна из популярных импортных моделей в Украине не подорожала, как и в целом не наблюдается роста цен по отдельным массивам. То же можно сказать и о ряде других моделей.

Сейчас колебания цен, динамика этих процессов, а также разница между первоначальным значением в январе и текущим состоянием на декабрь 2021 года вполне соответствуют правилам рынка.

Не является исключением и вторичный рынок (внутренние перепродажи подержанных легковушек) — там тоже пока не наблюдается каких-то “всплесков” или “провалов” – довольно стабильная картина, как по объемам, так и по модельным рядам, а заодно и ценам.

Почему говорят о подорожании

Заграницей некоторые отдельные сегменты рынка действительно демонстрируют рост цен. Например, в США это касается легковушек возрастом 1-3 года, еще на гарантии или недавно вышедших за ее рамки, и их можно выгодно перепродать во вторые руки. В частности тем покупателям, которым в автосалонах ответили, что на ту или иную новую модель придется подождать несколько месяцев. Это явление обусловлено, главным образом, дефицитом микрочипов.

Относительно аукционных авто, поскольку цены там устанавливают не местные покупатели, а участники торгов, в большинстве случаев из других стран, где также наблюдается увеличение спроса на подержанные авто из-за недостатка новых, цены понемногу растут. Следует помнить, что в США не снижаются объемы поступлений автомобилей с повреждениями, поскольку местные правила и стоимость восстановления авто после ДТП не менялись. Да и вряд ли сами американцы стали ездить осторожнее — так что количество предлагаемых авто, в отличие от спроса, остается стабильным.

Относительно стран Западной Европы – о росте цен на подержанные авто местные аналитики уже успели отчитаться, например в DAT Group отметили увеличение “прайсов” в Германии на легковушки возрастом 3 – 5 лет. По информации компании, в некоторых случаях подержанные авто могут быть дороже чем новые. Это также последствия мирового кризиса автопромышленности и дефицита новых авто.

В Польше сеть AAA Auto зафиксировала рост цен на авто c пробегом на 18% по сравнению с прошлым годом. Польский институт исследований авторынка SAMAR, сообщил о росте интереса местных покупателей к подержанных легковых автомобилей, привезенных из других стран ЕС на 12%.

Действительно вырастут цены

Эксперты Института исследований авторынка прогнозируют возможный рост цен на легковушки с пробегом на 15-20% в первом полугодии 2022 года.