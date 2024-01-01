Чи дійсна довіреність на авто у разі смерті власника

До сервісного центру МВС звернувся чоловік, щоб перереєструвати раритетний ГАЗ-21 1960 р. за довіреністю. При перевірці за всіма базами даних адміністратор виявив, що документ був виданий у квітні 2007 року і не дійсний вже майже 17 років через смерть власника транспортного засобу в грудні того ж року.

Читайте також: Що буде, якщо відкликати довіреність на автомобіль

Маючи довіреність, чоловік хотів зекономити двічі: на укладанні договору купівлі-продажу й перереєстрації та на експертному дослідженні раритету. Працівники сервісного центру МВС вважають, що дослідження обов’язкове, адже номери агрегатів раніше були короткими. А це не дозволяє зараз внести до бази даних всі необхідні відомості про дане авто.

У головному сервісному центрі МВС застерігають, що у разі смерті власника автомобіля всі нотаріальні довіреності втрачають чинність. У такому випадку рухоме майно потрібно перереєстровувати за свідоцтвом про спадщину або заповітом на спадкоємців. І лише потім новий власник має право його продавати або передавати третім особам.