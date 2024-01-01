Действительна ли доверенность на авто в случае смерти владельца

В сервисный центр МВД обратился мужчина, чтобы перерегистрировать раритетный ГАЗ-21 1960 г. по доверенности. При проверке по всем базам администратор обнаружил, что документ, был выдан в апреле 2007 года и не является действительным уже почти 17 лет из-за смерти владельца транспортного средства в декабре того же года.

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Имея доверенность, мужчина хотел сэкономить дважды: на заключении договора купли-продажи и перерегистрации и на экспертном исследовании раритета. Работники сервисного центра МВД считают его необходимым, ведь номера агрегатов ранее были короткими, а это не позволяет сейчас внести в базу данных все необходимые сведения об этом авто.

В главном сервисном центре МВД предостерегают, в случае смерти владельца автомобиля все нотариальные доверенности теряют силу. В таком случае движимое имущество нужно перерегистрировать по свидетельству о наследстве или завещанию на наследников. И только потом новый владелец имеет право его продавать или передавать третьим лицам.