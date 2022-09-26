На думку японських дослідників з Gazing Car, якщо на безпілотне авто встановити "очі", кількість ДТП з пішоходами зменшиться.

Різні виробники автомобілів і науковці досліджували ідею додавання очей до автомобіля як додаткового способу спілкування. Попередня робота показала, що очі автономних транспортних засобів (AV) допомагають пішоходам швидше приймати рішення щодо переходу вулиці.

Нове дослідження Gazing Car розглядає більш критичне питання: “чи можуть очі на безпілотнику зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод?”. Щоб відповісти на це запитання, розглянемо критичну ситуацію на переході вулиці, коли пішохід поспішає перейти вулицю.

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Якщо автомобіль не дивиться на пішохода, це означає, що автомобіль не впізнає пішохода. Таким чином, пішохід може прийняти рішення не переходити вулицю, тож він уникне ДТП.

Японські дослідники провели емпіричне дослідження, використовуючи 360-градусну відеозйомку реального автомобіля з очима-роботом. Результати показали, що очі можуть зменшити потенційні дорожньо-транспортні пригоди, а погляд прямо може підвищити суб’єктивні відчуття безпеки та небезпеки у пішоходів. Крім того, результати показали гендерні відмінності щодо критичних і некритичних сценаріїв у взаємодії AV з пішоходом.