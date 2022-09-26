По мнению японских исследователей из Gazing Car, если на беспилотный автомобиль установить "глаза", количество ДТП с пешеходами уменьшится.

Различные производители автомобилей и исследователи изучали идею добавления глаз к автомобилю как дополнительного способа общения. Предварительная работа показала, что глаза автономных транспортных средств (AV) помогают пешеходам быстрее принимать решение о переходе улицы.

Новое исследование Gazing Car рассматривает более критический вопрос: "Могут ли глаза на беспилотнике уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий?" Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим критическую ситуацию на переходе улицы, когда пешеход спешит перейти улицу.

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Если автомобиль не смотрит на пешехода, это означает, что автомобиль не узнает пешехода. Таким образом, пешеход может принять решение не переходить улицу. Так что он избежит ДТП.

Японские исследователи провели эмпирическое исследование, используя 360-градусную видеосъемку реального автомобиля с глазами-роботом. Результаты показали, что глаза могут уменьшить потенциальные дорожно-транспортные происшествия, а взгляд может повысить субъективные ощущения безопасности и опасности у пешеходов. Кроме того, результаты показали гендерные отличия относительно критических и некритических сценариев во взаимодействии AV с пешеходом.